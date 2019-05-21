Хорошковський повернувся в Україну - ЗМІ

КИЇВ. 21 травня. УНН. Колишній голова Служби безпеки України й екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський, який виїхав з країни у 2012 році, повернувся в Україну. Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня. Про це повідомляють журналісти програми “Схеми” з посиланням на джерела, передає УНН.