Коломойський повернувся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Бізнесмен Ігор Коломойський прилетів до України літаком з Ізраїлю у ніч на 16 травня. Про це у cвоєму Telegram-каналі повідомив журналіст Михайло Ткач, передає УНН.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він у ніч проти четверга.
Згодом Ткач додав: "За інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року".
Раніше Ігор Коломойський назвав себе та голову МВС Арсена Авакова "фан-клубом" обраного президентом України Володимира Зеленського.