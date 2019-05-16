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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91495 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 100634 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111924 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137978 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144693 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коломойский вернулся в Украину

Коломойский вернулся в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину самолетом из Израиля в ночь на 16 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Михаил Ткач, передает УНН.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он в ночь на четверг.

Позже Ткач добавил: "По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года".

Ранее Игорь Коломойский назвал себя и главу МВД Арсена Авакова "фан-клубом" избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

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