Коломойский вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину самолетом из Израиля в ночь на 16 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Михаил Ткач, передает УНН.
"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он в ночь на четверг.
Позже Ткач добавил: "По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года".
Ранее Игорь Коломойский назвал себя и главу МВД Арсена Авакова "фан-клубом" избранного президентом Украины Владимира Зеленского.