Холодно и сухо: синоптики прогнозируют завтра 9-градусный мороз

Детали

По прогнозу синоптиков, 10 ноября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.