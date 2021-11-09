Холодно і сухо: синоптики прогнозують завтра 9-градусний мороз
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні завтра очікується суха і холодна погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 10 листопада без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 5° морозу, вдень 3-5° тепла.