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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40464 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Холодно і сухо: синоптики прогнозують завтра 9-градусний мороз

Київ • УНН

 • 14417 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні завтра очікується суха і холодна погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Холодно і сухо: синоптики прогнозують завтра 9-градусний мороз

Деталі

За прогнозом синоптиків, 10 листопада без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 5° морозу, вдень 3-5° тепла.

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