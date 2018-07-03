Холодный июль: в Киеве зафиксировали два температурных рекорда

"Максимальная температура не поднялась выше +14,9°С, а это значит что на 1,3°С было холоднее, чем в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составила 12,0°С, что на 0,1°С ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день в 1908 году", - говорится в сообщении.

По климатической норме, как отметили в обсерватории, такая температура соответствует 24 сентябрю.

Как сообщал УНН, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.