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Холодный июль: в Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Холодный июль: в Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Киев  •  УНН

 • 46060 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В понедельник 2 июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

"Максимальная температура не поднялась выше +14,9°С, а это значит что на 1,3°С было холоднее, чем в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составила 12,0°С, что на 0,1°С ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день в 1908 году", - говорится в сообщении.

По климатической норме, как отметили в обсерватории, такая температура соответствует 24 сентябрю.

Как сообщал УНН, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.

Украинские Национальные Новости

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