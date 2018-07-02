В останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У столиці 30 червня випала найбільша кількість опадів для цього дня за 128 років спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“Опадів у столиці випало 111 мм (протягом червня — ред.), що склало 152% кліматичної норми, причому 30 червня їх випало 68,3 мм, що є найбільшою кількістю за 128 років спостережень для цього дня. Попередній рекорд для 30 червня був у 1896 році і становив 26,8 мм”, — повідомили в обсерваторії.
За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +20,6°С, що на 2,4°С вище за кліматичну норму.
Найспекотніше в Києві було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +30,7°С, а найхолодніше було 7 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +8,5°С.
Як повідомляв УНН, цьогорічний травень посів четверте місце серед найтепліших у Києві з 1881 року.