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В последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков

В последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков

Киев  •  УНН

 • 12508 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В столице 30 июня выпало наибольшее количество осадков в этот день за 128 лет наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

“Осадков в столице выпало 111 мм (в течение июня — ред.), что составило 152% климатической нормы, причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составил 26,8 мм”, — сообщили в обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 20,6°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

Жарче всего в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 30,7°С, а холоднее всего было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 8,5°С.

Как сообщал УНН, май этого года занял четвертое место среди самых теплых в Киеве с 1881 года.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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