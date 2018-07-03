Холодний липень: у Києві зафіксували два температурні рекорди

“Максимальна температура не піднялась вище ніж +14,9°С, а це значить що на 1,3°С було холодніше ніж у цей день в 1913 році. Середня добова температура становила 12,0ºС, що на 0,1ºС нижче за попередній рекорд, який був зафіксований у цей день у 1908 році”, — йдеться у повідомленні.

За кліматичною нормою, як зазначили в обсерваторії, така температура відповідає 24 вересню.

Як повідомляв УНН, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.