Холодний липень: у Києві зафіксували два температурні рекорди

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У понеділок 2 липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

“Максимальна температура не піднялась вище ніж +14,9°С, а це значить що на 1,3°С було холодніше ніж у цей день в 1913 році. Середня добова температура становила 12,0ºС, що на 0,1ºС нижче за попередній рекорд, який був зафіксований у цей день у 1908 році”, — йдеться у повідомленні.

За кліматичною нормою, як зазначили в обсерваторії, така температура відповідає 24 вересню.

Як повідомляв УНН, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.

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