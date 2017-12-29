Холодная вода подорожает для жителей трех областей

В частности, больше всего подорожает вода для жителей харьковщины. Тариф для “Харьковводоканала” установлен на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение — 4,36 грн за куб. м.

Для “Днепроводоканала” Комиссия установила тариф на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотведение — 4,25 грн за куб. м, для “Львовводоканала” тариф на водоснабжение установлен на уровне 7,09 грн за куб. м и водоотведение — 3,62 грн за куб. м.

Регулятор утверждает, что изменение тарифов обусловлено ​​увеличением расходов на оплату труда и повышением цен на электричество.

Напомним, с 1 января 2018 электроэнергия подорожает на 9,5%, а с 1 апреля еще на 6,1%.