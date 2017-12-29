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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Холодна вода подорожчає для мешканців трьох областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на холодну воду та водовідведення на 2018 рік для трьох обласних центрів. Відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні, передає УНН.

Холодна вода подорожчає для мешканців трьох областей

Зокрема, найбільше подорожчає вода для жителів харківщини. Тариф для “Харківводоканалу” встановлено на рівні 8,38 грн за куб. м, а на водовідведення — 4,36 грн за куб. м.

Для “Дніпроводоканалу” Комісія встановила тариф на рівні 6,47 грн за куб. м та водовідведення — 4,25 грн за куб. м, для “Львівводоканалу” встновлено тариф на водопостачання на рівні 7,09 грн за куб. м і водовідведення — 3,62 грн за куб. м.

Регулятор стверджує, що зміна тарифів зумовлена збільшенням витрат на оплату праці і підвищенням цін на електрику.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року електроенергія подорожчає на 9,5%, а з 1 квітня ще на 6,1%.

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