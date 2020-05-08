Холифилд назвал условие для проведения третьего боя с Тайсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд выразил готовность к проведению третьего боя с другой легендой бокса Майком Тайсоном, сообщает УНН со ссылкой на "Forbes".
Оба боксера ранее заявили о намерении вернуться на ринг. Однако 57-летний Холифилд поставил условие организаторам для того чтобы бой состоялся.
"Все зависит от того, сколько денег мне предложат, и от того, что они называют хорошими деньгами. Потому что я знаю, что такое хорошие деньги. Они должны дать мне большую сумму", - цитирует издание Холифилда.
Стоит отметить, что Холифилд и Тайсон провели между собой два боя на профессиональном уровне: в 1996 году победил Эвандер, во время реванша в 1997-м Тайсон откусил сопернику кусок уха и был дисквалифицирован.