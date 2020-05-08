Холіфілд назвав умову для проведення третього бою з Тайсоном

Обидва боксери раніше заявили про намір повернутися на ринг. Проте 57-річний Холіфілд поставив умову організатором для того аби бій відбувся.

"Все залежить від того, скільки грошей мені запропонують, і від того, що вони називають хорошими грошима. Тому що я знаю, що таке хороші гроші. Вони повинні дати мені велику суму", - цитує видання Холіфілда.

Варто зазначити, що Холіфілд і Тайсон провели між собою два бої на професійному рівні: у 1996 році переміг Евандер, під час реваншу в 1997-му Тайсон відкусив супернику шматок вуха і був дискваліфікований.