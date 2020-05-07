Слідом за Тайсоном: колишній абсолютний чемпіон світу Холіфілд анонсував повернення у ринг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії американець Евандер Холіфілд анонсував повернення до боксерської кар'єри, інформує УНН з посиланням на "TMZ".
Холіфілд у 57-річному віці заявив про бажання провести виставкові поєдинки.
"Чемпіон повернувся! Я хотів би оголосити, що повертаюся на ринг. Буду боротися за велику справу в виставкових боях", - наголосив американець.
Примітно, що раніше 53-річний легендарний боєць Майк Тайсон оприлюднив власні тренування і також анонсував проведення виставкових боїв.
Додамо, в активі Холіфілда 44 виграші (29 КО) при 10 поразках, 2 нічиїх (1 бій визнаний таким, що не відбувся) за професійну кар'єру.