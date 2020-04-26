Повернення легенди: Тайсон анонсував проведення виставкового боксерського бою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Легендарний боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) запланував повернення до боксерських боїв, повідомляє УНН з посиланням на Yоutube-канал "FightHype".
53-річний колишній чемпіон світу має бажання провести виставкові поєдинки.
“Останні два тижні я працюю з руками близько по півгодини. Тяжко. Все болить від навантажень. Але я працюю, щоб набрати форму і боксувати в декількох виставкових боях заради благодійності. Мені цікаві подібні заходи, там можна зібрати кошти для надання допомоги бездомним”, — заявив американець.
Примітно, що в останній раз Тайсон виходив на ринг в червні 2005 року, коли програв Кевіну Макбрайду в 6-му раунді.