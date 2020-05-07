Вслед за Тайсоном: бывший абсолютный чемпион мира Холифилд анонсировал возвращение в ринг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории американец Эвандер Холифилд анонсировал возвращение к боксерской карьере, информирует УНН со ссылкой на "TMZ".
Холифилд в 57-летнем возрасте заявил о желании провести выставочные поединки.
"Чемпион вернулся! Я хотел бы сказать, что возвращаюсь на ринг. Буду бороться за великое дело в выставочных боях", - отметил американец.
Примечательно, что ранее 53-летний легендарный боец Майк Тайсон обнародовал собственные тренировки и также анонсировал проведение выставочных боев.
Добавим, в активе Холифилда 44 выигрыша (29 КО) при 10 поражениях, 2 ничьих (1 бой признан несостоявшимся) за профессиональную карьеру.