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Вслед за Тайсоном: бывший абсолютный чемпион мира Холифилд анонсировал возвращение в ринг

Киев • УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории американец Эвандер Холифилд анонсировал возвращение к боксерской карьере, информирует УНН со ссылкой на "TMZ".

Вслед за Тайсоном: бывший абсолютный чемпион мира Холифилд анонсировал возвращение в ринг

Холифилд в 57-летнем возрасте заявил о желании провести выставочные поединки.

"Чемпион вернулся! Я хотел бы сказать, что возвращаюсь на ринг. Буду бороться за великое дело в выставочных боях", - отметил американец.

Примечательно, что ранее 53-летний легендарный боец Майк Тайсон обнародовал собственные тренировки и также анонсировал проведение выставочных боев.

Добавим, в активе Холифилда 44 выигрыша (29 КО) при 10 поражениях, 2 ничьих (1 бой признан несостоявшимся) за профессиональную карьеру.

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