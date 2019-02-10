Хоккейная сборная Украины потерпела историческое поражение от Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В броварском “Терминале” завершился международный турнир по хоккею. В заключительном поединке соревнования встречались национальные сборные Румынии и Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Для победы в турнире румынской команде, которая накануне неожиданно одолела Польшу со счетом 2:0, необходимо было получить лишь одно очко. Но подопечные Юлиуса Пензеса даже перевыполнили эту задачу.
На 10-й минуте игры Сомбор Мольнар вывел гостей вперед, а еще через минуту Виталий Кириченко удвоил преимущество румынской сборной. Кстати, Виталий вместе с другими украинцем — Павлом Борисенко, Евгением Емельяненко и Антоном Буточновым — дебютировали в составе сборной команды Румынии после нескольких лет выступлений в местном чемпионате.
Что касается украинской команды, то все атаки сборной разбивались о стену натурализованного словацкого голкипера Патрика Полца. Не помогли “сине-желтым” и изменения в составе звеньев, Андрей Срюбко сделал перед заключительным периодом: 33-летний вратарь провел второй поединок на турнире “на ноль”.
А ближе к завершению игры гости в третий раз поразили ворота Кирилла Кучера и установили окончательный счет игры.
Заметим, что победа стала первой для румынской сборной над командой Украины в истории соперничества команд. А успех на турнире в Броварах стал первым за многие годы.