Хокейна збірна України зазнала історичної поразки від Румунії

Для перемоги в турнірі румунській команді, яка напередодні несподівано здолала Польщу з рахунком 2:0, необхідно було здобути лише одне очко. Але підопічні Юліуса Пензеса навіть перевиконали це завдання.

На 10-й хвилині гри Сомбор Мольнар вивів гостей вперед, а ще за хвилину Віталій Кириченко подвоїв перевагу румунської збірної. До речі, Віталій разом з іншими українцями — Павлом Борисенком, Євгеном Ємельяненком та Антоном Буточновим — дебютували у складі збірної команди Румунії після кількох років виступів у місцевому чемпіонаті.

Що ж до української команди, то всі атаки збірної розбивалися об мур натуралізованого словацького голкіпера Патріка Полца. Не допомогли “синьо-жовтим” і зміни у складі ланок, які Андрій Срюбко зробив перед заключним періодом: 33-річний воротар провів другий поєдинок на турнірі “на нуль”.

А ближче до завершення гри гості втретє вразили ворота Кирила Кучера і встановили остаточний рахунок гри.

Зауважмо, що перемога стала першою для румунської збірної над командою України в історії суперництва команд. А успіх на турнірі в Броварах став першим за багато років.