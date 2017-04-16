Хоккеисты "Торонто" сравняли счет в серии Кубка Стэнли против "Вашингтона"

Счет был открыт на 18-й минуте первого периода, когда отличился ван Римсдайк. Россиянин Овечкин сравнял счет в большинстве на четвертой минуте второго периода, забив свой первый гол в этом плей-офф и 42-й в карьере. Через шесть минут Карлсон реализовал большинство и впервые в серии вывел “Вашингтон” вперед (2:1).

Каспер Капанен установил паритет на табло на 15-й минуте второй 20-минутки. “Кэпиталс” опротестовали взятия ворот из-за офсайда, но протест был отклонен. Гостям удалось повести в счете 3:2 после того, как Райли реализовал большинство за 14 секунд до окончания второго периода. Нападающий “Кэпиталс” Никлас Бэкстрем перевел игру в овертайм (3:3) на восьмой минуте третьего периода. Победу в дополнительное время канадском коллектива принес К.Капанен — ​​4:3.

“Сил у меня еще много, однозначно. Два важнейших гола, и наша команда сегодня играла действительно здорово. Мы заслужили победу, и я счастлив тем, как все закончилось”, — сказал нападающий “Торонто Мэйпл Лифс” К.Капанен.

Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся (1:1). Третий матч пройдет в Торонто 18 апреля.

Добавим, что в других поединках других серий “Оттава” в гостях в овертайме победила “Бостон” 4:3, “Нэшвилл” нанес разгромное поражение “Чикаго” 5: 0, а “Калгари” минимально уступили “Анахайм” — 2:3.

Защитник “Торонто Мэйпл Лифс” Роман Полак выбыл до конца плей-офф Кубка Стэнли из-за травмы правой ноги, полученной в субботнем матче против “Вашингтон Кэпиталз”.