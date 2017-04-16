Хокеїсти "Торонто" зрівняли рахунок у серії Кубка Стенлі проти "Вашингтона"

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. “Торонто Мейпл Ліфс” здобув перемогу в другому овертаймі і зрівняв рахунок в серії першого раунду плей-офф Кубка Стенлі з “Вашингтон Кепіталс”. Зустріч проходила на льоду гравців зі столиці США у “Верізон Центрі”, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Рахунок був відкритий на 18-й хвилині першого періоду, коли відзначився ван Рімсдайк. Росіянин Овечкін зрівняв рахунок в більшості на четвертій хвилині другого періоду, забивши свій перший гол в цьому плей-офф і 42-й в кар’єрі. Через шість хвилин Карлсон реалізував більшість і вперше в серії вивів “Вашингтон” вперед (2:1).

Каспер Капанен встановив паритет на табло на 15-й хвилині другої 20-хвилинки. “Кепіталс” опротестували взяття воріт через офсайд, але протест був відхилений. Гостям вдалося повести у рахунку 3:2 після того, як Райлі реалізував більшість за 14 секунд до закінчення другого періоду. Нападник “Кепіталс” Ніклас Бекстрем перевів гру в овертайм (3:3) на восьмій хвилині третього періоду. Перемогу в додатковий час канадському колективу приніс К.Капанен — 4:3.

“Сил у мене ще багато, однозначно. Два найважливіших голи, і наша команда сьогодні грала дійсно здорово. Ми заслужили перемогу, і я просто щасливий тим, як все закінчилося”, — сказав нападник" Торонто Мейпл Ліфс" К.Капанен.

Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог зрівнявся (1:1). Третій матч пройде в Торонто 18 квітня.

Додамо, що в других поєдинках інших серій “Оттава” в гостях в овертаймі перемогла “Бостон” 4:3, “Нешвілл” завдав розгромної поразки “Чикаго” 5:0, а “Калгарі” мінімально поступилися “Анахайму” — 2:3.

Захисник “Торонто Мейпл Ліфс” Роман Полак вибув до кінця плей-офф Кубка Стенлі через травму правої ноги, отриманої в суботньому матчі проти “Вашингтон Кепіталз”.

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