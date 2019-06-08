Хоккеисты "Сент-Луиса" сделали третий шаг в финале к завоеванию Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. "Сент-Луис Блюз" обыграл "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а первая состоялась на старте второго промежутке — забил О’Райли. Удвоил счет в середине заключительного периода Перрон. За 6 минут до конца матча Дебраск уменьшил отставание, но не более — 1:2.
Таким образом, счет в серии до 4 побед стал 3:2 в пользу “Блюз”.
Добавим также, “Сент-Луис” имеет шансы завоевать чемпионство уже в воскресенье — шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе.