Хоккеисты "Сент-Луиса" сделали третий шаг в финале к завоеванию Кубка Стэнли

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а первая состоялась на старте второго промежутке — забил О’Райли. Удвоил счет в середине заключительного периода Перрон. За 6 минут до конца матча Дебраск уменьшил отставание, но не более — 1:2.

Таким образом, счет в серии до 4 побед стал 3:2 в пользу “Блюз”.

Добавим также, “Сент-Луис” имеет шансы завоевать чемпионство уже в воскресенье — шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе.