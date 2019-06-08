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Хокеїсти "Сент-Луїсу" зробили третій крок у фіналі до завоювання Кубку Стенлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. "Сент-Луїс Блюз" обіграв "Бостон Брюїнз" в п'ятому матчі фінальної серії Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Перший період не порадував уболівальників закинутими шайбами, а перша відбулася на старті другого проміжку – забив О'Райлі. Подвоїв рахунок в середині заключного періоду Перрон. За 6 хвилин до кінця матчу Дебраск зменшив відставання, але не більше – 1:2.

Таким чином, рахунок у серії до 4 перемог став 3:2 на користь "Блюз".

Додамо також, "Сент-Луїс" має шанси завоювати чемпіонство вже у неділю - шостий матч серії пройде в Сент-Луїсі.

Українські Національні Новини

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