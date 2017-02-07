Хоккеисты "Айлендерс" в овертайме вырвали победу у ХК "Торонто"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ состоялись три поединка. "Нью-Йорк Айлендерс" в результативном противостоянии (6:5) вышли победителями из игры против "Торонто Мэйпл Лифс", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Команды выдали потрясающий по драматизму матч. "Айлендерс" открыли счет, затем голы Никиты Сошникова и Остона Мэттьюза вывели "Торонто" вперед, а перед первым перерывом Николай Кулемин сравнял счет. Во втором периоде "Лифс" забили дважды, но потом снова позволили сопернику выровнять положение.
Казалось, что за две минуты до конца третьего периода "Торонто" вырвал победу за счет гола Уильяма Нюландера, но уже через 32 секунды "Айлендерс", которые сняли вратаря, в третий раз сравняли счет. В овертайме удача улыбнулась "Нью-Йорку", который прервал серию из двух поражений со счетом 4:5 благодаря голу Брока Нельсона.
Примечательно, что все пять голов "Лифс" забили новички: также отличились Митч Марнер и Зак Хаймен.
Отметим, что "Айлендерс" уже на три очка приблизились к "Филадельфии", которая находится в зоне плей-офф, при этом у "Нью-Йорка" есть три игры в запасе. "Торонто" проиграл четыре матча из пяти последних, но остается на восьмой позиции Восточной конференции.
Добавим, что в других встречах "Филадельфия" в родных стенах уступила "Сент-Луис Блюз" 0:2, а "Нью-Джерси Девилс" обыграли "Баффало Сейбрз" 2:1.
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