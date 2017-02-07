Хокеїсти "Айлендерс" в овертаймі вирвали перемогу у ХК "Торонто"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися три поєдинки. "Нью-Йорк Айлендерс" у результативному протистоянні (6:5) вийшли переможцями з гри проти "Торонто Мейпл Ліфс", передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Команди видали приголомшливий за драматизмом матч. "Айлендерс" відкрили рахунок, потім голи Микити Сошникова і Остона Меттьюза вивели "Торонто" вперед, а перед першою перервою Микола Кулємін зрівняв рахунок. У другому періоді "Ліфс" забили двічі, але потім знову дозволили супернику вирівняти становище.
Здавалося, що за дві хвилини до кінця третього періоду "Торонто" вирвав перемогу за рахунок гола Вільяма Нюландер, але вже через 32 секунди "Айлендерс", які зняли воротаря, в третій раз зрівняли рахунок. В овертаймі удача посміхнулася "Нью-Йорку", який перервав серію з двох поразок з рахунком 4:5 завдяки голу Брока Нельсона.
Примітно, що всі п'ять голів "Ліфс" забили новачки: також відзначилися Мітч Марнер і Зак Хаймен.
Відзначимо, що "Айлендерс" вже на три очки наблизилися до "Філадельфії", яка знаходиться в зоні плей-офф, при цьому у "Нью-Йорка" є три гри в запасі. "Торонто" програв чотири матчі з п'яти останніх, але залишається на восьмій позиції Східної конференції.
Додамо, що в інших зустрічах "Філадельфія" в рідних стінах поступилася "Сент-Луїс Блюз" 0:2, а "Нью-Джерсі Девілс" обіграли "Баффало Сейбрс" 2:1.
Як повідомляв УНН, хокеїсти "Вашингтона" перервали переможну серію "Лос-Анджелес Кінгс".