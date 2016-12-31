Хоккеист сборной Украины А.Михнов стал лучшим игроком месяца чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Нападающий сборной Украины по хоккею и ХК "Юность-Минск" Андрей Михнов завоевал титул лучшего игрока чемпионата Беларуси по итогам декабря месяца, передает УНН со ссылкой на сайт ХК "Юность".
"Украинский форвард минской" Юности "Андрей Михнов с первого белорусского сезона застолбил место среди лучших бомбардиров белорусской Экстралиги. Сейчас он первым в "регулярке" набрал полсотни очков и опережает ближайшего преследователя - одноклубника Даниэля Корсо - на 11 баллов, подтверждая статус лучшего легионера в наших краях. В декабре Михнов ни разу не ушел с площадки молча: то гол, то пас, то хет-трик. А с учетом ноября результативная серия задрафтованного "Сент-Луисом" киевлянина и вовсе достигла уже девяти матчей ", - говорится в сообщении на сайте ХК" Юность ".
Напомним, что в нынешнем сезоне "Юность" идет на вершине чемпионата белорусской экстралиги, набрав в 29 играх 75 очков. Команда на 7 баллов опережает ближайшего преследователя "Неман".
Справка: А.Михнов родился в 1983 году в Киеве. В 2002 году был избран 62 номером на драфте НХЛ командой "Сент-Луис Блюз", но в НХЛ не играл. В 2006 году в составе российской «Лады» стал обладателем Континентального Кубка. Выступал за российские "Ладу", "ЦСКА ВВС" Ак "Барс", "Трактор", "Нефтехимик", "Донбасс-2", "Беркут". За сборную Украины сыграл в 51 матче забил 18 голов и отдал 29 результативных передач.