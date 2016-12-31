Хокеїст збірної України А.Міхнов став найкращим гравцем місяця чемпіонату Білорусії

“Український форвард мінської „Юності“ Андрій Міхнов з першого білоруського сезону застовпив місце серед кращих бомбардирів білоруської Екстраліги. Нині він першим в „регулярці“ набрав півсотні очок і випереджає найближчого переслідувача — одноклубника Даніеля Корсо — на 11 балів, підтверджуючи статус кращого легіонера в наших краях. У грудні Міхнов ні разу не пішов з майданчика мовчки: то гол, то пас, то хет-трик. А з урахуванням листопада результативна серія задрафтованого „Сент-Луїсом“ киянина і зовсім досягла вже дев’яти матчів”, — сказано у повідомленні на сайті ХК “Юність”.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні “Юність” йде на вершині чемпіонату білоруської Екстраліги, набравши в 29 іграх 75 очок. Команда на 7 балів випереджає найближчого переслідувача “Нєман”.

Довідка УНН: А.Міхнов народився в 1983 році в Києві. У 2002 році був обраний під 62 номером на драфті НХЛ командою “Сент-Луїс Блюз”, але в НХЛ не грав. У 2006 році у складі російської “Лади” став володарем Континентального Кубка. Виступав за російські “Ладу”, “ЦСКА ВВС”, Ак “Барс”, “Трактор”, “Нєфтєхімік”, “Донбас-2”, “Беркут”. За збірну України зіграв у 51 матчі забив 18 голів і віддав 29 результативних передач.