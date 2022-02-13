Хоккей: "Сокол" вышел победителем из игры лидеров УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Киевский ХК "Сокол" укрепил лидерство в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Детали
В Шестой раз в сезоне впервые переиграв дома в этом сезоне на льду киевского Дворца спорта главного конкурент - 6:2.
У победителей дважды отличились Рубан и Смирнов.
Стоит отметить, что стартовый вброс в этой встрече провел легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Бессонов.
Дополнение
"Сокол" уверенно занимает лидирующую строчку и опережает ближайшего преследователя.