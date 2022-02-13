Хокей: "Сокіл" вийшов переможцем із гри лідерів УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Київський ХК "Сокіл" зміцнив лідерство в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
Деталі
Вшосте в сезоні вперше вдома перегравши в цьому сезоні на льоду київського "Палацу спорту" головного конкурент – 6:2.
У переможців двічі відзначилися Рубан та Смірнов.
Варто зазначити, що стартове вкидання в цій зустрічі провів легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Безсонов.
Доповнення
"Сокіл" впевнено займає лідируючу сходинку та випереджає найближчого переслідувача.