Хоккей: "Лос-Анджелес" продолжил победную серию в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В поединке регулярного чемпионата НХЛ в гости к "Торонто Мейпл-Лифс" пожаловали хоккеисты "Лос-Анджелес Кингс", пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте лиги.
Детали
33 сейва Джонатана Куика и три (2+1) очка Филлипа Дано позволили "Лос-Анджелесу" продолжить победную серию до пяти матчей. Также у "Кингз" голом и передачей отметился Андреас Атанасиу.
У "Торонто" прервалась серия из пяти побед. Единственную шайбу "Мэйпл Лифс" забил Джон Таварес, а вратарь Джек Кэмпбелл сделал 24 сэйва.
"Кингз" набрали 13 очков, а у "Торонто" - 15.
Дополнение
В других противостояниях "Вашингтон" обыграл "Баффало" - 5:3, а "Флорида" уступила "Рейнджерс" - 3:4.