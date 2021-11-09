Хоккей: "Лос-Анджелес" продолжил победную серию в НХЛ

Детали

33 сейва Джонатана Куика и три (2+1) очка Филлипа Дано позволили "Лос-Анджелесу" продолжить победную серию до пяти матчей. Также у "Кингз" голом и передачей отметился Андреас Атанасиу.

У "Торонто" прервалась серия из пяти побед. Единственную шайбу "Мэйпл Лифс" забил Джон Таварес, а вратарь Джек Кэмпбелл сделал 24 сэйва.

"Кингз" набрали 13 очков, а у "Торонто" - 15.

Дополнение

В других противостояниях "Вашингтон" обыграл "Баффало" - 5:3, а "Флорида" уступила "Рейнджерс" - 3:4.