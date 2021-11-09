Хокей: "Лос-Анджелес" продовжив переможну серію в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ в гості до "Торонто Мейпл-Ліфс" навідалися хокеїсти "Лос-Анджелес Кінгс", пише УНН з посиланням на інформацію на сайті ліги.
Деталі
33 сейви Джонатана Куїка та три (2+1) очки Філліпа Дано дозволили "Лос-Анджелесу" продовжити переможну серію до п'яти матчів. Також у "Кінгз" голом та передачею відзначився Андреас Атанасіу.
У "Торонто" перервалася серія із п'яти перемог. Єдину шайбу "Мейпл Ліфс" забив Джон Таварес, а воротар Джек Кемпбелл зробив 24 сейви.
"Кінгс" набрали 13 очок, а у "Торонто" - 15.
Доповнення
В інших протистояннях "Вашингтон" обіграв "Баффало" – 5:3, а "Флорида" поступилася "Рейнджерс" – 3:4.