Хоккей: бывший вратарь сборной Украины перешел в "Днепр"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Накануне старта шестого сезона Украинской хоккейной лиги “Днепр” сообщил о подписании голкипера Эдуарда Захарченка, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Голкипер выступал за “Дженералз” и “Кременчуг”, казахстанскую “Астану” и венгерский “Дунайварош”. В прошлом сезоне Захарченко играл за итальянский “Фасса Соколс”, а концовку сезона 2020/2021 провел в литовской “Энергии”, за которую провел 8 матчей в регулярном чемпионате и 3 поединка плей-офф.
С 2011 года выступал за сборные Украины разных возрастов: на чемпионатах мира U18 в 2012, 2013 годах (дивизион 1В), чемпионатах мира U20 в 2014, 2015 годах (дивизион 1В). В составе национальной сборной, за которую Эдуард провел в общей сложности 17 матчей, он участвовал в чемпионатах мира 2015 (1А), 2016 (1В) и 2017 (1А), а также олимпийской квалификации к Пхенчхан 2018.
Отметим, что Захарченко длинной “сухой” серии в истории УХЛ — в декабре 2016 года в матче против “Дженералз” голкипер поставил рекорд, не пропуская в течение 239 минут и 34 секунд. Ранее в чемпионате УХЛ ни один вратарь не проводил серию без пропущенных голов продолжительностью более 120 минут.
Также Эдуард Захарченко стал вторым вратарем, в активе которого две “сухих” серии продолжительностью в более чем 200 минут.
Напомним
В 2017 году Захарченко получил дисквалификацию от ФХУ.