Хокей: колишній воротар збірної України перейшов у “Дніпро”

Деталі

Голкіпер виступав за “Дженералз” і “Кременчук”, казахстанську “Астану” і угорський “Дунайварош”. У минулому сезоні Захарченко грав за італійський “Фасса Соколс”, а кінцівку сезону 2020/2021 провів в литовській “Енергії”, за яку провів 8 матчів у регулярному чемпіонаті і 3 поєдинки плей-офф.

З 2011 року виступав за збірні України різного віку: на чемпіонатах світу U18 в 2012, 2013 роках (дивізіон 1В), чемпіонатах світу U20 в 2014, 2015 роках (дивізіон 1В). У складі національної збірної, за яку Едуард провів в цілому 17 матчів, він брав участь в чемпіонатах світу 2015 (1А), 2016 (1В) та 2017 років (1А), а також олімпійській кваліфікації до Пхьончхану 2018.

Відзначимо, що Захарченко має найдовшою “сухою” серією в історії УХЛ — в грудні 2016 року в матчі проти “Дженералз” голкіпер поставив рекорд, не пропускаючи протягом 239 хвилин і 34 секунд. Раніше в чемпіонаті УХЛ жоден воротар не проводив серію без пропущених голів тривалістю більше ніж 120 хвилин.

Також Едуард Захарченко став другим воротарем, в активі якого дві “сухих” серії тривалістю в більш ніж 200 хвилин.

Нагадаємо

У 2017 році Захарченко отримав дискваліфікацію від ФХУ.