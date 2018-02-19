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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65640 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 16:40 • 83099 просмотра

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Ходжес уверен, что Украина получит Javelin в ближайшее время

Ходжес уверен, что Украина получит Javelin в ближайшее время

Киев  •  УНН

 • 9664 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес выразил уверенность в том, что переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin будут доставлены в Украину в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, передает УНН.

Б.Ходжес, который в настоящее время является экспертом Центра Европейского политического анализа, считает, что американские ПТРК усилят позицию Киев на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом он отметил, что украинская промышленность и сама в силах производить вооружения для собственной армии.

"В Украине есть мощная оборонная промышленность, способная производить качественные противотанковые комплексы. Поэтому я советую внимательно к ней присмотреться", - отметил Б.Ходжес.

По словам бывшего генерала, Вашингтон заинтересован в прекращении насилия на Донбассе, но не ценой закрепления позиций России на этой территории. Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, то, по мнению Б.Ходжеса, "ключ в том, чтобы миротворческий контингент был надежным".

Миротворческая миссия на Донбассе, по его мнению, должна состоять из военных тех стран, которые, не входят в НАТО, как например, Швеция или Финляндия. При этом мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задания.

Напомним, Финляндия заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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