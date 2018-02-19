Ходжес впевнений, що Україна отримає Javelin найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес висловив упевненість в тому, що переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin будуть доставлені в Україну найближчим часом. Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає УНН.
Б.Ходжес, який наразі є експертом Центру Європейського політичного аналізу, вважає, що американські ПТРК посилять позицію Києва на переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому він зазначив, що українська промисловість і сама в силах виробляти озброєння для власної армії.
"В Україні є потужна оборонна промисловість, здатна виробляти якісні протитанкові комплекси. Тому я раджу уважно до неї придивитися", - зазначив Б.Ходжес.
За словами колишнього генерала, Вашингтон зацікавлений у припиненні насильства на Донбасі, але не ціною закріплення позицій Росії на цій території. Що стосується можливої миротворчої місії ООН в регіоні, то, на думку Б.Ходжеса, "ключ в тому, щоб миротворчий контингент був надійним".
До миротворчої місії на Донбасі, на його думку, повинні входити військові тих країн, які, не входять до НАТО, як наприклад, Швеція чи Фінляндія. При цьому мандат місії повинен чітко описувати правила переходу до бойових дій, ієрархію командування і завдання.
Нагадаємо, Фінляндія заявила про готовність відправити миротворців на Донбас.