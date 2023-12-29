"Хочу, чтобы звуки взрывов услышали во всем мире": Кулеба призвал партнеров усилить поддержку Украины

После масштабной ночной атаки россиян на Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко ответил всем. кто предлагает перейти к переговорам с рф. Об этом говорится в заметке в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В частности, он пожелал, чтобы весь мир услышал сегодняшние звуки взрывов в Украине, и понял, что именно они являются волеизъявлением настоящих желаний Путина относительно мира с Украиной.

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Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я желаю, чтобы эти звуки взрывов в Украине могли услышать везде в мире. Во всех главных столицах, штаб-квартирах и парламентах, где сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. И во всех новостных редакциях, где пишут об "усталости" или о якобы готовности России к "переговорам". Эти звуки - это то, что на самом деле хочет сказать Россия - подчеркнул Кулеба.

Он также подчеркнул, что целями российских ракет были роддома, школы, больницы и жилые объекты. По его словам, только большая огневая мощь Украины может заставить рф прекратить этот террор.

Нашим единственным коллективным ответом может и должен быть мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине - убежден министр иностранных дел.

Дополнение

Согласно заявлению Генерального прокурора Украины Андрея Костина в результате самой масштабной ночной атаки россиян на Украину уже известно о по меньшей мере 16 погибших. Еще 97 человек получили ранения, среди них двое детей.

В то же время правоохранители отмечают, что по всей Украине продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ракетной атаки рф, поэтому количество пострадавших может меняться.

Напомним,

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено - 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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