Урсула фон дер Ляйен: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Киев • УНН
ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в размере 85 млрд евро, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Европейский Союз предоставил Украине почти 85 миллиардов евро финансовой, гуманитарной, включая 27 млрд евро военной поддержки. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х, информирует УНН.
Мы стоим рядом с Украиной с первого дня российско-захватнической войны. Почти 85 миллиардов евро финансовой, гуманитарной и военной поддержки. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И теперь мы открываем двери в ЕС для нашего друга и соседа,
Детали
Она также отметила, что ЕС предоставил 27 млрд евро на помощь армии и 98 тыс. тонн гуманитарной помощи.
Напомним
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку российских оккупационных войск по ряду украинских городов.
Урсула фон дер Ляйен: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в размере 85 млрд евро, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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