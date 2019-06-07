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Хмельницкгаз и Черновцыгаз оштрафовали за доначисление в платежках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за доначисление объемов потребления газа в платежках, а также другие нарушения на двух операторов газораспределительных сетей - Хмельницкгаз и Черновцыгаз. Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании НКРЭКУ, передает корреспондент УНН.

Согласно принятых решений, за нарушение в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объектам бытовых потребителей на обе компании регулятор наложил штраф в 850 тыс. грн.

Кроме того, НКРЭКУ наложила на ПАО "Хмельницкгаз" еще один штраф в размере 850 тыс. грн за другие нарушения лицензионных условий, выявленные проверкой.

Напомним, 12 апреля Антимонопольный комитет Украины рассматривает дела по признакам совершения 20 операторами газораспределительных сетей - облгазами - нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

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