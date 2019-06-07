Хмельницькгаз і Чернівцігаз оштрафували за донарахування у платіжках
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф за донарахування обсягів споживання газу в платіжках, а також інші порушення на двох операторів газорозподільних мереж – Хмельницькгаз і Чернівцігаз. Відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні НКРЕКП, передає кореспондент УНН.
Відповідно до ухвалених рішень, за порушення у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єктах побутових споживачів на обидві компанії регулятор наклав штраф у 850 тис. грн.
Крім того, НКРЕКП наклала на ПАТ "Хмельницькгаз" ще один штраф у розмірі 850 тис. грн за інші порушення ліцензійних умов, виявлені перевіркою.
Нагадаємо, 12 квітня Антимонопольний комітет України розглядає справи за ознаками вчинення 20 операторами газорозподільних мереж - облгазами - порушень законодавства про захист економічної конкуренції.