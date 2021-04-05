Хмельницкая область в “красной зоне”: карантин усиливают до 18 апреля

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. На территории Хмельницкой области с 7 апреля вводятся ограничения, определенные для “красной зоны” эпидемической опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

Детали

Согласно решению Хмельницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 7 по 18 апреля на территории Хмельницкой области начнут действовать ограничения, определенные для “красной зоны” эпидемической опасности.

Что будет запрещено:

работа общепита (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работа торгово-развлекательных центров;

работа других заведений развлекательной деятельности;

работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

торговля на рынках, кроме продовольственных;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями;

регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;

проведения государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации

пребывания на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

посещения посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и заведений сферы социальной защиты, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно).

Также будет запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины. Матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов будут происходить без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников, мероприятий по оценке качества образования.

Что разрешено:

работа субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

торговая деятельность с осуществлением адресной доставки заказов;

предоставление финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей, операторов почтовой связи, а также работа медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов (без зон питания), осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта комп " компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

работа учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учреждений общего среднего образования для учащихся 1-4 классов, а также посещение учебных заведений для лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования;

оказания медицинской помощи:
• беременным, роженицам, новорожденным;
• в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями
• паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
• плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
• проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей;

транзитные перевозки и перевозки легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет; служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции; пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии у них лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

Напомним

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Локдаун во Львове введен до 12 апреля.

В Украине зафиксировано уже 1755000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, — 10,1 тысячи, традиционное уменьшение случаев на выходных. Регионы-лидеры по суточным приростом случаев COVID-19 Харьковская область (1155), Львовская область (1121), Днепропетровская область (1003).

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