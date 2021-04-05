Хмельницька область у “червоній зоні”: карантин посилюють до 18 квітня

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На території Хмельницької області з 7 квітня запроваджуються обмеження, визначені для “червоної зони” епідемічної небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.

Деталі

Відповідно до рішення Хмельницької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 7 до 18 квітня на території Хмельницької області почнуть діяти обмеження, визначені для “червоної зони” епідемічної небезпеки.

Що буде заборонено:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота торговельно-розважальних центрів;

робота інших закладів розважальної діяльності;

робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

торгівля на ринках, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами;

регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

Також буде заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. Матчі командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів будуть відбуватися без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з оцінювання якості освіти.

Що дозволено:

робота суб’єктів господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

торговельна діяльність із здійсненням адресної доставки замовлень;

надання фінансових послуг, діяльність фінансових установ і діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового зв’язку, а також робота медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів (без зон харчування), здійснення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом;

робота закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та закладів загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів , а також відвідування закладів освіти для осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти;

надання медичної допомоги:
• вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
• у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
• паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
• планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;

транзитні перевезення та перевезення легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції; пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них лабораторно підтвердженого негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня поїздки.

Нагадаємо

Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Локдаун у Львові введений до 12 квітня.

В Україні зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, — 10,1 тисячі, традиційне зменшення випадків на вихідних. Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Харківська область (1155), Львівська область (1121), Дніпропетровська область (1003).

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