Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме - глава ОВА

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"Сегодня днем ​​была отключена электроэнергия в 1171 населенных пунктах области. Без электроснабжения осталось 469 тысяч потребителей (это фактически 80%)", - отметил Гамалий.

При этом, по его словам, "первый блок ХАЭС уже подключен к единой электросети Украины".

"Энергосистема Украины приходит в себя от атак врага. Начинается подключение потребителей к сети", - добавил Гамалий.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.