Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Хмельницкой области без электроснабжения после очередной ракетной атаки врага на энергосистему остались 80% потребителей, при этом в регионе уже подключили к единой электросети Украины первый блок Хмельницкой АЭС, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в четверг, 24 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня днем была отключена электроэнергия в 1171 населенных пунктах области. Без электроснабжения осталось 469 тысяч потребителей (это фактически 80%)", - отметил Гамалий.
При этом, по его словам, "первый блок ХАЭС уже подключен к единой электросети Украины".
"Энергосистема Украины приходит в себя от атак врага. Начинается подключение потребителей к сети", - добавил Гамалий.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.