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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Хмельницька АЕС підключила перший блок до енергосистеми - голова ОВА

Хмельницька АЕС підключила перший блок до енергосистеми - голова ОВА

Київ • УНН

 • 744717 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Хмельниччині без електропостачання після чергової ракетної атаки ворога на енергосистему залишилися 80% споживачів, при цьому в області вже підключили до єдиної електомережі України перший блок Хмельницької АЕС, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у четвер, 24 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вдень було відключено електроенергію у 1171 населених пунктах області. Без електропостачання залишилось 469 тисяч споживачів (це фактично 80%)", - зазначив Гамалій.

При цьому, з його слів, "перший блок ХАЕС уже під'єднаний до єдиної електомережі України".

"Енергосистема України оговтується від атак ворога. Розпочинається підключення споживачів до мережі", - додав Гамалій.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.

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