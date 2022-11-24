Хмельницька АЕС підключила перший блок до енергосистеми - голова ОВА

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"Сьогодні вдень було відключено електроенергію у 1171 населених пунктах області. Без електропостачання залишилось 469 тисяч споживачів (це фактично 80%)", - зазначив Гамалій.

При цьому, з його слів, "перший блок ХАЕС уже під'єднаний до єдиної електомережі України".

"Енергосистема України оговтується від атак ворога. Розпочинається підключення споживачів до мережі", - додав Гамалій.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.