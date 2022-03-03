"Ребята в России, вы все здесь ляжете": в СБУ допросили оккупанта, которого взяли в плен под Житомиром

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"У командования РФ нет никакой тактики, мы просто выживаем здесь. Ребята в России, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете", - сказал российский оккупант.

Детали

В МВД сообщили, что еще один российский оккупант осознал, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью.

"Он был взят в плен под Житомиром. И прозрение наступило только после того, как его "коллег по оружию" уничтожили украинские ВСУ", — отметили в МВД.

Что еще рассказали российские оккупанты на допросе контрразведки СБУ - смотрите в видео.

Дополнения

С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силыпотерялиуже 9 тысяч человек.



