"Ребята в России, вы все здесь ляжете": в СБУ допросили оккупанта, которого взяли в плен под Житомиром
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Россиянин, которого взяли в плен под Житомиром, осознал, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
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"У командования РФ нет никакой тактики, мы просто выживаем здесь. Ребята в России, пишите рапорты, не езжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете", - сказал российский оккупант.
Детали
В МВД сообщили, что еще один российский оккупант осознал, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью.
"Он был взят в плен под Житомиром. И прозрение наступило только после того, как его "коллег по оружию" уничтожили украинские ВСУ", — отметили в МВД.
Что еще рассказали российские оккупанты на допросе контрразведки СБУ - смотрите в видео.
Дополнения
С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силыпотерялиуже 9 тысяч человек.