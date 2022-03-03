"Хлопці в Росії, ви всі тут ляжете": в СБУ допитали окупанта, якого взяли в полон під Житомиром
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Росіянин, якого взяли в полон під Житомиром, усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.
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"У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете", - сказав російський окупант.
Деталі
У МВС повідомили, що ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.
"Його було взято в полон під Житомиром. І прозріння наступило тільки після того, як його "колег по зброї" знищили українські ЗСУ", — зазначили у МВС.
Що ще розповіли російські окупанти на допиті контррозвідки СБУ – дивіться у відео.
Доповнення
Від початку війни в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, російські ворожі сили втратили вже 9 тисяч осіб.