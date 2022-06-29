"Хлопок": под Курском прогремел взрыв

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Во вторник, 28 июня, после 22:00, жители Курска начали писать в соцсетях о громком взрыве в Железнодорожном округе города, передает УНН.

Детали

Жители утверждают, что звук взрыва был таким сильным, что его слышали и в центре города, но сам взрыв, как отмечают, произошел в Мурановке ( Железнодорожный округ — восточная часть Курска).

Губернатор Курщины Роман Старовойт заявил, что в 22:17 “восточнее Курска был сбит украинский беспилотник”. По его словам, на месте работают российские военные, выехали представители спецслужб, а подразделения вооруженных сил рф из-за этого события находятся на усиленном дежурстве.

Напомним

В россии жители курской области слышали “хлопки”.

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