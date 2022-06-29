"Хлопок": под Курском прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Во вторник, 28 июня, после 22:00, жители Курска начали писать в соцсетях о громком взрыве в Железнодорожном округе города, передает УНН.
Детали
Жители утверждают, что звук взрыва был таким сильным, что его слышали и в центре города, но сам взрыв, как отмечают, произошел в Мурановке ( Железнодорожный округ — восточная часть Курска).
Губернатор Курщины Роман Старовойт заявил, что в 22:17 “восточнее Курска был сбит украинский беспилотник”. По его словам, на месте работают российские военные, выехали представители спецслужб, а подразделения вооруженных сил рф из-за этого события находятся на усиленном дежурстве.
Напомним
В россии жители курской области слышали “хлопки”.