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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Хлопок": під Курськом прогримів вибух

"Хлопок": під Курськом прогримів вибух

Київ • УНН

 • 231685 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У вівторок, 28 червня, після 22:00, жителі Курська почали писати у соцмережах про гучний вибух у Залізничному окрузі міста, передає УНН.

Деталі

Жителі стверджують, що звук вибуху був таким сильним, що його чули і в центрі міста, але сам вибух, як зазначають, стався у Муранівці (Залізничний округ — східна частина Курська).

Губернатор Курщини Роман Старовойт заявив, що о 22:17 “східніше Курська був збитий український безпілотник”. За його словами, на місці працюють російські військові, виїхали представники спецслужб, а підрозділи збройних сил рф через цю подію перебувають на посиленому чергуванні.

Нагадаємо

У росії жителі курської області чули “хлопки”.

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