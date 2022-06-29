"Хлопок": під Курськом прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У вівторок, 28 червня, після 22:00, жителі Курська почали писати у соцмережах про гучний вибух у Залізничному окрузі міста, передає УНН.
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Жителі стверджують, що звук вибуху був таким сильним, що його чули і в центрі міста, але сам вибух, як зазначають, стався у Муранівці (Залізничний округ — східна частина Курська).
Губернатор Курщини Роман Старовойт заявив, що о 22:17 “східніше Курська був збитий український безпілотник”. За його словами, на місці працюють російські військові, виїхали представники спецслужб, а підрозділи збройних сил рф через цю подію перебувають на посиленому чергуванні.
Нагадаємо
У росії жителі курської області чули “хлопки”.