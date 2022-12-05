"Хлопок" на российском аэродроме в Энгельсе: в Воздушных силах отреагировали

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"Хлопок на аэродроме "Энгельс". Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые. Скорбим. С Днем волонтера!" – написал Игнат.

Напомним

Российский журналистский проект ASTRA со ссылкой на источники сообщил, что на авиабазе "Энгельс" в результате "атаки дрона" повреждены два самолета Ту-95.