"Хлопок" на российском аэродроме в Энгельсе: в Воздушных силах отреагировали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал в Facebook на взрыв на аэродроме "Энгельс" в саратовской области россии, передает УНН.
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"Хлопок на аэродроме "Энгельс". Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые. Скорбим. С Днем волонтера!" – написал Игнат.
Напомним
Российский журналистский проект ASTRA со ссылкой на источники сообщил, что на авиабазе "Энгельс" в результате "атаки дрона" повреждены два самолета Ту-95.