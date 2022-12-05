"Хлопок" на російському аеродромі в Енгельсі: у Повітряних силах відреагували

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"Хлопок на аеродромі "Енгельс". Пишуть, пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" – написав Ігнат.

Нагадаємо

Російський журналістський проект ASTRA із посиланням на джерела повідомив, що на авіабазі "Енгельс" нібито внаслідок атаки дрона було пошкоджено два літаки Ту-95.