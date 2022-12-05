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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26659 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Хлопок" на російському аеродромі в Енгельсі: у Повітряних силах відреагували

"Хлопок" на російському аеродромі в Енгельсі: у Повітряних силах відреагували

Київ • УНН

 • 3972760 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував у Facebook на вибух на аеродромі "Енгельс" у саратовській області росії, передає УНН.

Цитата

"Хлопок на аеродромі "Енгельс". Пишуть, пошкоджено два рашистські стратегічні бомбардувальники. Є загиблі та поранені. Скорбім. З Днем волонтера!" – написав Ігнат.

Нагадаємо

Російський журналістський проект ASTRA із посиланням на джерела повідомив, що на авіабазі "Енгельс" нібито внаслідок атаки дрона було пошкоджено два літаки Ту-95.

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