"Хлопок" на Брянщине: в ЦПД намекнули, что на заводе "Кремний“ тоже громко

В российском Брянске на заводе «Кремний» сегодня тоже было шумно. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, «опять кое-что взрывалось», передает УНН.

Детали

Коваленко отметил, что в Брянске еще есть завод «Кремний», который в октябре уже был атакован. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ, и российских БПЛА.

«Сейчас там также кое-что снова взрывалось», - сообщил руководитель ЦПД.

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Как сообщал УНН, Брянский химический завод в рф под атакой, на территорию якобы упали обломки ракеты.

По словам Коваленко, Брянский химический завод «специализируется на производстве пороха; твердотопливных компонентов для ракетного топлива; взрывчатых веществ».

«Он (завод - ред.) является важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии рф. Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной промышленности», - резюмировал Коваленко.

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