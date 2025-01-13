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"Бавовна" на Брянщині: у ЦПД натякнули, що на заводі "Кремній" теж гучно

Київ • УНН

 • 29658 перегляди

На російському заводі "Кремній" у Брянську, що виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, сталися вибухи. Також повідомляється про атаку на Брянський хімічний завод, що виробляє порох та вибухові речовини.

У російському Брянську на заводі "Кремній" сьогодні теж було гучно. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, "знову дещо вибухало", передає УНН.

Деталі

Коваленко зауважив, що у Брянську ще є завод "Кремній", який у жовтні вже був атакований. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ, та російських БПЛА.

"Зараз там також дещо знову вибухало", - повідомив керівник ЦПД.

Додамо

Як повідомляв УННБрянський хімічний завод у рф під атакою, на територію нібито впали уламки ракети.

За словами Коваленка, Брянський хімічний завод "спеціалізується на виробництві пороху; твердопаливних компонентів для ракетного пального; вибухових речовин".

"Він (завод - ред.) є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії рф. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості", - резюмував Коваленко.

Раніше

Telegram-канали повідомляли про тривогу в Брянській області, а також роботу російських систем ППО.

Губернатор Брянської області олександр богомаз заявив, що на території області було знищено БпЛА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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