"Бавовна" на Брянщині: у ЦПД натякнули, що на заводі "Кремній" теж гучно
Київ • УНН
На російському заводі "Кремній" у Брянську, що виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, сталися вибухи. Також повідомляється про атаку на Брянський хімічний завод, що виробляє порох та вибухові речовини.
У російському Брянську на заводі "Кремній" сьогодні теж було гучно. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, "знову дещо вибухало", передає УНН.
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Коваленко зауважив, що у Брянську ще є завод "Кремній", який у жовтні вже був атакований. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ, та російських БПЛА.
"Зараз там також дещо знову вибухало", - повідомив керівник ЦПД.
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Як повідомляв УНН, Брянський хімічний завод у рф під атакою, на територію нібито впали уламки ракети.
За словами Коваленка, Брянський хімічний завод "спеціалізується на виробництві пороху; твердопаливних компонентів для ракетного пального; вибухових речовин".
"Він (завод - ред.) є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії рф. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості", - резюмував Коваленко.
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